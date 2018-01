#Fiorentina, #Corvino dopo la contestazione: “Ci vuole chiarezza, non sono lucido per rispondere a come si riparte adesso. Dobbiamo mettere pilastri importanti” pic.twitter.com/hSDwWrdrzm — calciomercato.com (@cmdotcom) 28 gennaio 2018

Il dg dellaparla dopo il pesante ko interno con il Verona e la contestazione dei tifosi: "Il mio pensiero è lo stesso della proprietà: oggi la squadra non si è espressa come sa fare. Bisogna ripartire attraverso il lavoro, spero che dopo questa prestazione la squadra possa tornare sui suoi binari. Il clima pessimo in città? Non sono lucido per dare una riposta su questo argomento: è da un anno e mezzo che stiamo mettendo passione e risorse per cercare di fare bene, sapendo che facciamo anche degli errori. Questo clima non ci aiuta però, è un humus che anche quando facciamo bene non è ideale. Noi ci impegniamo sempre cercando di fare meglio. Tutto quello che abbiamo fatto sembra non vada bene. Io con Firenze sono stato sempre chiaro: abbiamo messo le fondamenta per il futuro, ci stiamo sforzando a lavorare bene, abbiamo abbattuto il monte ingaggi e abbiamo ripianato un passivo di 40 milioni. Il mercato? Questa squadra è migliorabile, dobbiamo capire quelli che sono i pilastri per il nostro futuro. Stando tutti insieme costruiremo sempre una squadra migliore: questo mercato è avaro, se c’è da migliorare l’organico staremo attenti a farlo, anche se non è facile. I tifosi? Devo solo ringraziarli perché sono sempre stati vicino alla squadra ma ora non ci sono condizioni per lavorare serenamente: tanti sostengono la squadra, mentre altri creano un clima difficile. La peggiore contestazione per me? Sono rammaricato perché oggi non ho visto la solita Fiorentina di sempre".