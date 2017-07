Continua la trattativa per Valentin Eysseric: il Nizza lo vuole a disposizione per il preliminare di Champions League di domani sera contro l’Ajax, poi dovrebbe rassegnarsi all’idea di perdere il suo trequartista, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Il giocatore ha un accordo con la Fiorentina da settimane, ma i francesi ha fatto resistenze sul prezzo - circa 3,5 milioni - nonostante il contratto in scadenza nel 2018. Proprio per questo Stefano Pioli non ha potuto averlo in ritiro a Moena, mentre i problemi fisici di Riccardo Saponara impongono un’accelerata. Pantaleo Corvino vuol portare Eysseric a Firenze entro due giorni.