La Fiorentina sta monitorando per il futuro anche il portiere francese Benoit Costil, classe '87, in uscita dal Rennes. Il suo agente Fabrice Picot ha lasciato intendere però, alla stampa turca, di avere altre idee in mente per lui, tra cui i soldi del Fenerbahce: "Il prossimo sarà l'ultimo contratto importante per lui e deve pensare anche alla famiglia".