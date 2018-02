Il giocatore della Fiorentina Sebastian Cristoforo ha rilasciato un’intervista a Sport890: “Ci sono diversi giocatori che giocano a centrocampo e con differenti caratteristiche. Ora sto in panchina e cerco di allenarmi per farmi trovare al 100% nel caso dovessi entrare. Cos’è che mi manca in questo momento? Avere ritmo partita e giocare. Mi alleno e lavoro bene con lo scopo di giocare la domenica. Stare in panchina mi rende insicuro. Contratto fino al 2021? Sì, quando sono arrivato ho firmato per cinque anni. Sono tranquillo però voglio giocare. Il calciatore vuole giocare, gli altri aspetti come quello economico vengono dopo, io voglio crescere e migliorare la mia carriera. Infortuni? Sono stati anni complicati e col fatto che ora non gioco molto ciò mi rende poco sicuro. L’interessamento del Getafe? Si è sviluppato negli ultimi giorni di mercato e non si è potuto concretizzare, ma a me non interessa parlare di queste cose. Io vorrei giocare in un campionato importante. In quello spagnolo ci sono già stato ed è molto competitivo. Un ritorno al Peñarol? Ci penso sempre perché sono tifoso e ho giocato nel club. Lo stadio pieno con i tifosi che ti incitano e giocare la Copa: nella mente di un uruguaiano queste cose rimangono sempre”.