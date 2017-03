Il centrocampista della Fiorentina Cristoforo è stato intervistato da FirenzeViola.it e ha rivelato tutte le sue sensazioni sul futuro. Ecco le sue parole: "Dobbiamo raggiungere l'Europa League in tutti i modi, anche con il sesto posto. Non mi preoccupa l'idea di dover cominciare la stagione in anticipo, perché partecipare a una competizione europea ti permette di giocare di più e per la società è importante farsi conoscere a livello europeo. Dobbiamo assolutamente centrare l'obiettivo europeo. Contro il Borussia eravamo riusciti nel compito più difficile: riuscire a batterli in Germania nonostante la loro qualità. Purtroppo sappiamo che abbiamo fatto male, non voglio rischiare risposte, posso solo dire che il calcio è così, quando sbagli troppo vieni punito. A Siviglia siamo riusciti a vincere per tre anni consecutivi perché la squadra era molto forte ma anche perché gli episodi ci hanno permesso di arrivare in fondo alla competizione".