Fiorentina-Crotone 2-0 (primo tempo 1-0)



Reti: 3’ Simeone, 62’ Chiesa



Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello, Laurini (82’ Gaspar), Pezzella, Hugo, Olivera, Cristoforo (51’ Dabo), Veretout, Chiesa (75’ Lo Faso), Saponara, Eysseric, Simeone. A disp.: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Falcinelli, Zekhnini, Dias. All.: Pioli.



Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Mandragora, Barberis (56’ Crociata), Benali, Ricci (73' Sampirisi), Stoian (64' Ajeti), Trotta. A disp.: Festa, Viscovo, Pavlovic, Rohden, Izco, Zanellato, Simy, Tumminello. All.: Zenga.



Arbitro: Valeri di Roma.



Ammoniti: 17’ Ricci (C), 18’ Mandragora (C), 18’ Stoian (C), 30’ Cristoforo (F), 32’ Pezzella (F), 43’ Veretout (F), 78' Olivera (F)



Espulsi: 57’ Capuano (C) per doppia ammonizione.