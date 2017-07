Allenamenti e non solo nel ritiro di Moena per la Fiorentina. Tre elementi della rosa a disposizione di Stefano Pioli hanno infatti immortalato su Instagram il loro torneo alla PlayStation direttamente dall'albergo nella cittadina in provincia di Trento. Bruno Gaspar, Vitor Hugo e Abdou Lahat Diakhatè, per qualche minuto avversari: grandi sorrisi nonostante il caos che ruota intorno alla squadra viola. Per la cronaca, ha vinto il giovane senegalese, che ha sconfitto sonoramente il brasiliano e poi battuto il difensore portoghese.