Il punto sui riscatti della Fiorentina sul Corriere Fiorentino. Ci sono quelli obbligatori di Saponara, Laurini e Biraghi, ai quali si aggiunge quello scontato per 9,5 milioni dal Betis Siviglia di Pezzella. Un totale di 21 milioni di euro ai quali potrebbero sommarsi i 6 milioni per il riscatto di Sportiello (che col suo rendimento sta soddisfacendo sia la società che Pioli) e i 2,7 per quello di Lo Faso dal Palermo. Ulteriori valutazioni saranno fatte per i prestiti a lungo termine, quelli di Falcinelli e Dias, che scadranno nel giugno 2019.