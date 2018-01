Finalmente è arrivato il primo acquisto della. È, al 30 di gennaio, l’arrivo che apre la campagna acquisti in entrata della società viola. Sbarcato a Firenze intorno alle 13:45, il giocatore è stato pagato circa quattro milioni di euro dal, firmando un contratto triennale. Accolto dalla stampa - tra cui Calciomercato.com - all’aeroporto del capoluogo toscano, il francese ha dichiarato: "Sono molto contento di essere qua. Sono felice di essere in un club storico come la Fiorentina. Ho già parlato cone non vedo l'ora di scendere in campo con i nuovi compagni".