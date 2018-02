Il giocatore della Fiorentina Bryan Dabo ha parlato in conferenza stampa, presentandosi nella sua nuova squadra, in cui è arrivato a titolo definitivo dal Saint-Etienne per tre milioni di euro: "Sono molto felice di aver firmato per la Fiorentina. Un giocatore della Serie A che ammiro? È Paul Pogba che adesso non gioca più qua, serve intelligenza e tattica in questo campionato e lui ne ha molta. Per quanto mi riguarda ho sempre giocato centrocampista o mediano, posso giocare sia in un modulo a tre che più avanti come numero 8. Mi so adattare a più ruoli: ho parlato con il mister e mi aiuterà ad adattarmi. Sono un giocatore box to box. Io subito titolare? Quando sono arrivato qui ho pensato alla squadra e non a me stesso. Arrivo in un momento difficile come il mercato e per me non importa giocare subito titolare ma il livello delle prestazioni".