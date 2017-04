Il presidente onorario, nonché proprietario della Fiorentina, Andrea Della Valle, era presente allo stadio ieri per assistere alla partita tra i viola e il Bologna. Nonostante la vittoria, però, se n'è andato via in anticipo rispetto alla fine della gara e senza lasciare alcuna dichiarazione. Della Valle, viene descritto da Il Tirreno, come visibilmente contrariato, perché non si aspettava il clima che ha trovato al Franchi dove sono apparsi degli striscioni in Curva Fiesole contro la famiglia marchigiana, sollecitata ad andarsene.