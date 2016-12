Passo avanti importantissimo per la Fiorentina, l'Assessore all'urbanistica del Comune di Firenze Lorenzo Perra ha parlato del nuovo stadio ai microfoni di Lady Radio: "Ieri sera la Fiorentina ha depositato il progetto per il nuovo stadio, adesso inizia il processo per l'analisi della documentazione. che avverrà nei primi quindici giorni del 2017, poi verrà convocata una conferenza dei servizi per discutere il progetto presentato. La conferenza avrà a disposizione 120 giorni ulteriori e verrà decisa una variante urbanistica dopodiché ci sarà un bando pubblico. Diciamo che il 2017 può essere l'anno per il completamento dell'iter burocratico, il 2018 l'anno del bando, mentre nel 2019 possiamo avere l'inizio della costruzione dei lavori, congiuntamente allo spostamento della Mercafir. Sbilanciandoci la prima partita si giocherà nel 2021".