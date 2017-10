In vista della gara in programma stasera contro il Torino è previsto il ritorno di Gil Dias nel gruppo dei convocati della Fiorentina. Tuttavia, come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il portoghese, anche in caso di convocazione partirebbe dalla panchina. Il recupero di Riccardo Saponara, invece, è probabile che slitti alla partita con Crotone o al lunedì successivo, in vista della sfida alla Roma del 5 novembre.