Il giocatore della Fiorentina Gil Dias ha rilasciato un’intervista a Transfermarkt: “L’adattamento al calcio italiano sta andando bene, meglio di quanto avvenuto in Francia perché ero ancora un ragazzino. A Firenze sono arrivato da adulto. Differenze tra calcio italiano e portoghese? Nella tattica, in Serie A c’è più attenzione alla fase difensiva e anche meno spazio per dribblare. Restare alla Fiorentina dopo i due anni di prestito? Ora penso solo alla Fiorentina, poi vedremo cosa accadrà. Difficile dire se la Fiorentina pagherà i 20 milioni della clausola. Io voglio aiutare la squadra e valorizzarmi. Il mio prossimo gol? Segnare è sempre bello. Spero di segnare alla Juventus visto che la gara con i bianconeri è vicina. Io come Rui Costa? Voglio lasciare il segno a Firenze come ha fatto lui”.