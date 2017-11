Sono dieci i convocati dalle rispettive selezioni nazionali della Fiorentina: Davide Astori, Federico Chiesa (Under 21), Simone Lo Faso (Under 20) e Michele Cerofolini (Under 20) sono i giocatori chiamati dalle rappresentative azzurre. Sono stati inoltre chiamati dai vari commissari tecnici Carlos Sanchez (Colombia), German Pezzella (Argentina), Nikola Milenkovic (Serbia Under-21), Bartolomej Dragowski (Polonia Under-21), Ianis Hagi (Romania Under-21), Gil Dias (Portogallo Under 21), Rafik Zekhnini (Norvegia Under 21). Inoltre, è stato convocato Milan Badelj, dalla sua Croazia, ma il centrocampista non ha potuto rispondere alla chiamata a causa di un problema fisico.