Andrea e Diego, presidente e patron della, hanno parlato a Calciomercato.com da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, dove si sono recati per inaugurare il nuovo stabilimento della Tod's che sorge proprio in una delle zone più colpite dal terremoto dello scorso agosto. Ecco le principali dichiarazioni in merito alla società viola: "Lo stadio non dipende da noi. Se Firenze avrà uno stadio nuovo saremo tutti contenti. Speriamo che ci sia modo di farlo in fretta: non dipende da noi. Diciamo così: se le persone lavorano tutta la settimana le persone è giusto che poi vadano a vedere le partite in uno stadio comodo. Mio fratello Andrea? L'avevo già detto, se deve soffrire così a casa vada allo stadio".