Squalificato Milenkovic - in crescita nelle ultime settimane, in cui si era preso anche la maglia da titolare - e assente per infortunio Laurini, Pioli contro il Chievo si è affidato a Pezzella, Hugo e Astori, in difesa. Un trittico che ha regalato solidità e perfezione. L'italiano, dal canto suo, ha servito anche l'assist per la rete di Biraghi, mentre il brasiliano si è dimostrato solido e preciso, anche se, su un rinvio, il vento stava per tradirlo. Ma per fortuna ci ha pensato Pezzella. Perchè ieri, nel pacchetto arretrato della Fiorentina, è andato tutto bene.