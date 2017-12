In vista di gennaio - scrive l’edizione odierna de La Nazione - la Fiorentina cerca anche un terzino sinistro, visto che Maximiliano Olivera, probabilmente, sarà ceduto. I discorsi relativi ad Luca Antonelli del Milan e Adam Masina del Bologna sono complicati. Il club rossonero sicuramente sembra già pronto a trattare il cartellino del giocatore ma non vorrebbe sfruttare la formula del prestito. Il secondo piace molto a Stefano Pioli ma una trattativa Corvino-Bologna (dopo lo strappo del ds con il club rossoblù) non sembra una trattativa facile.



​SGUARDO FRANCESE - Quindi un’occhiata al mercato in terra straniera. Il nome buono (per la difesa) rimane quello di Leo Dubois del Nantes che sembra ormai aver deciso di non rinnovare il suo contratto con il club francese e quindi (con un accordo sottoscritto a febbraio) potrà arrivare a Firenze a costo zero il prossimo giugno.



BABA, SENZA ‘CAR’ - Per la corsia esterna, il prestito di Rahman Baba del Chelsea appare la soluzione più intrigante ma gli inglesi non hanno intenzione di garantire alla Fiorentina un diritto di riscatto a giugno.