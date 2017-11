"Dimmi come stanno e ti dirò che Fiorentina sarà", scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in azione a Jordan Veretout e Milan Badelj, i due centrocampisti centrali viola scelti con maggior frequenza da Stefano Pioli, soprattutto quando nel 4-2-3-1 si posizionano sulla linea mediana. Il francese e il croato sono veramente decisivi per le sorti del resto della squadra, nonché veri insostituibili per il tecnico gigliato. Una virtù ma anche un limite, perché appena sono in giornata no si ferma tutto l’ingranaggio. L’allenatore lavorerà sulle riserve, Sebastian Cristoforo e Carlos Sanchez, che ad oggi hanno dimostrato poca affidabilità. Per questo servirà anche una mano dal mercato.