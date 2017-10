Ventuno giocatori utilizzati su ventisei disponibili: solo il secondo portiere Bartolomej Dragowski, il "quarto" centrale Nikola Milenkovic e la batteria di giovani trequartisti composta da Ianis Hagi, Simone Lo Faso e Rafik Zekhnini non sono ancora scesi in campo. Della cifra dei giocatori utilizzati, solo dodici hanno giocato oltre il 50% dei minuti totali: Marco Sportiello e Davide Astori sono stati impiegati sempre (630 minuti), mentre Jordan Veretout è il terzo calciatore per impiego con 616 minuti. Ci sono poi Giovanni Simeone, German Pezzella, Cristiano Biraghi, Federico Chiesa, Milan Badelj, Marco Benassi, Gil Dias, Bruno Gaspar e Cyril Thereau. Praticamente, la formazione utilizzata maggiormente da Stefano Pioli, eccezion fatta per Dias, schierato una volta titolare e quasi sempre subentrato. Lo riporta ViolaNews.com.