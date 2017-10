Un pomeriggio da incubo - scrive il Corriere Fiorentino - in perfetto stile Halloween per la Fiorentina ieri a Crotone. Il ritorno al Sud si trasforma nella peggior giornata dall’inizio del campionato e in uno scivolone inatteso e dolorosissimo per le ambizioni viola. Se vincere poteva valere un salto in alto subito sotto le grandi, perdere diventa una frenata clamorosa soprattutto pensando al processo di maturazione del gruppo di Stefano Pioli.