Potrebbe esserci un incontro a Londra tra domani e dopodomani per decidere il futuro di Nikola Kalinic. Ad aspettare l’attaccante croato ci sono il Tianjin Quanjian, Fabio Cannavaro e i soldi del campionato cinese. E’ notizia degli ultimi giorni, infatti, che il governo in Cina ha deciso per uno stop alle spese folli nel calcio, e la società di Cannavaro non può pensare, al momento, di offrire cifre troppo elevate (circa 50 milioni per la Fiorentina e 12 a stagione per il giocatore), mentre è possibile una dilazione dei pagamenti per aggirare l’ostacolo. Come riportato dal sito de Il Corriere dello Sport, all’incontro londinese parteciperanno Davide Lippi, Nelio Lucas per la Doyen Sports e un rappresentante del Tianjin Quanjian. Per la Fiorentina, e per lo stesso Kalinic, ci sarà da capire se la soluzione proposta sarà percorribile, in modo così da poter chiudere la trattativa.