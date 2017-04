Da mesi ormai l'attaccante sloveno classe '98 Jan Mlakar sta lavorando nel gruppo della prima squadra della Fiorentina, pur giocando il fine settimana con la Primavera. Il suo momento, quello del debutto, è sempre più vicino e addirittura la gara con l’Inter potrebbe essere quella giusta. Non parliamo certo di farlo giocare titolare, perché contro l'Inter Babacar, complice l’assenza di Kalinic per squalifica, in questo senso non si discute. Però potrebbe ripetersi quello che è successo qualche mese fa a San Siro, proprio contro i nerazzurri, quando il tecnico viola Paulo Sousa ha deciso di gettare nella mischia durante la gara Joshua Perez, ancora senza esperienza nella massima categoria italiana. In ogni caso sia Mlkar che Perez in estate potranno avere altre carte da giocarsi nel ritiro di Moena.