L'esordio in questo campionato con la Fiorentina non c'è ancora stato, ma il portiere polacco Bartlomjei Dragowski sorride comunque per la convocazione in Nazionale Under 21. Nel corso del match con la Roma si era fatto trovare pronto per prendere in corso d'opera il posto dell'acciaccato Sportiello, ma il cambio poi non c'è stato. Su facebook Drago - come è stato ribattezzato nell'ambiente viola - ha espresso il suo pensiero. "Peccato per il risultato di ieri. Anche se non ho giocato, non potevo stare rilassato. A un certo punto il mio cuore ha cominciato a battere forte. Ho cominciato il riscaldamento, ma per fortuna a Marco non è successo niente di grave. Comunque sono sempre concentrato e aspetto la mia opportunità".