Il futuro di Kalinic a Firenze non è mai stato più un bilico. L'attaccante croato comunicherà a fine stagione le sue intenzioni, anche se l'addio è una strada ormai data per certa. Dopo le sirene cinesi, non è escluso anche il trasferimento in un club cje si trova entro i confini europei (compreso il Milan), ed i viola si stanno muovendo per lenire alla partenza del centravanti.



A quanto riporta La Nazione, la dirigenza fiorentina sta pensando a Pavoletti del Napoli come uno dei possibili sostituti, ma si prospetta come una trattativa complicata. A sorpresa invece, l'erede di Kalinic i viola potrebbero rinvenirlo in casa. Infatti Babacar potrebbe consolidare la sua candidatura ad una maglia da titolare.