La Fiorentina lavora alle uscite: a centrocampo e in difesa, in quanto a esuberi, sulla lista di Pantaleo Corvino e Carlos Freitas ci sono Maximiliano Olivera e Sebastian Cristoforo. Il primo dei due uruguaiani interessa al Cagliari, in un'operazione più ampia che potrebbe interessare anche Carlos Sanchez, mentre il secondo potrebbe finire al Benevento, magari in prestito nell'ambito dell'operazione legata a Danilo Cataldi.