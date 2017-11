Due giocatori in uscita nella Fiorentina. Stefano Pioli, sulle fasce, non si fida di Maximiliano Olivera, che dunque potrebbe lasciare Firenze con la formula del prestito per fare spazio a un nuovo acquisto. In mediana invece, il tecnico non si fida di Sebastian Cristoforo e dunque ha chiesto di poter avere a disposizione un altro interno di qualità che possa dar fiato ai due titolari fissi di questa prima parte di campionato. La visita di venerdì scorso da parte di Daniel Delgado, agente dei due potenziali esuberi, presso la sede viola, va proprio in questa direzione. Due giocatori che saluteranno in prestito per due acquisti richiesti dal tecnico. Gennaio si avvicina e anche se qualcuno storce il naso nel pensare 'già' al mercato, la Fiorentina è a lavoro per sistemare una rosa che al di là dei numeri ha ancora diverse falle da coprire. Lo riporta FirenzeViola.it.