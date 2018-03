Avere un procuratore importante spesso aiuta nel mondo del calcio, ma non basta per sfondare. Magari Gil Dias - scrive ViolaNews.com - riuscirà ad affermarsi altrove, magari in un calcio più adatto a quelle che sono le sue caratteristiche, ma a prescindere da quella che sarà la sua carriera, il qui e ora merita senz’altro una riflessione. Da parte di tutti. A partire dalla Fiorentina, che si ritrova in casa un ragazzo di 22 anni non suo (prestito biennale), con una media voto al di sotto della sufficienza e che ora sembra pure aver perso il suo senso tattico – se mai ce l’ha avuto – nel nuovo 4-3-1-2 varato da mister Pioli. Il tutto senza dimenticarsi che servirebbero 20 milioni di euro per riscattarlo dal Monaco…