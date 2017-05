La Fiorentina continua a sondare con insistenza il mercato dei Balcani ed in particolare quello del Partizan Belgrado: nella prossima stagione in maglia viola ci sarà il difensore Milenkovic, classe '97. Un po' più di tempo ci sarà da aspettare per Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000, che però il dg Corvino sembra ormai aver chiuso, come trapela da una fonte interna del club della capitale serba, ripresa dal sito HotSport.rs: "E' tutto fatto. Siamo d'accordo su tutte le condizioni per Vlahovic, e dal primo luglio giocherà in prestito col Partizan, mentre l'ingaggio verrà pagato dalla Fiorentina. Entrambe le parti hanno fatto un buon affare". La Fiorentina sborserà una cifra intorno al milione e mezzo, con bonus eventuale di circa 500.000 euro.