Sarà il turno di Bryan Dabo contro il Chievo. L'assenza per squalifica di Milan Badelj porterà il francese ha prendere il posto del croato. Possibile un cambio di modulo, come spesso Stefano Pioli ha fatto per ovviare a sostituzioni pesanti, casomai spostando più in avanti Marco Benassi. L'unica certezza è che, in mediana, toccherà al giocatore prelevato nell'ultima sessione di mercato dal Saint-Etienne.



LA 'PROBABILE' - Sportiello, nonostante i continui errori, sarà confermato tra i pali: in difesa, invece, si prova a recuperare Laurini, vista anche l'espulsione, nella gara contro l'Atalanta, di Milenkovic. Poi Pezzella, Astori e Biraghi, con Veretout a completare il pacchetto nel mezzo al campo. In avanti, Chiesa è l'unico certo del posto: ballottaggio Thereau-Dias, mentre Simeone potrebbe restare fuori e fare spazio a Falcinelli.