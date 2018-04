Il procuratore del giocatore del Boca Juniors Frank Fabra, Josè Costanzo, ha rilasciato un'intervista a GolCaracol.com: "Siamo stati in Europa per cercare di capire quali club fossero alla ricerca di un terzino mancino. Sappiamo che l’Everton ha mandato dei suoi osservatori per vederlo all’opera con la Nazionale colombiana. Per adesso non abbiamo ricevuto nessuna offerta formale. Anche il Napoli lo sta seguendo e la Fiorentina potrebbe essere una possibilità. Bisogna tenere in conto che il prezzo è elevato e credo che il calcio inglese possa essere quello più indicato. Siamo tranquilli sotto questo aspetto".