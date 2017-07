Il portiere classe 2001 Federico Brancolini è al centro di braccio di ferro con il Modena, società proprietaria del suo cartellino ma con la quale non ha voluto firmare il contratto da professionista. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Modena, il giocatore non è voluto andare in ritiro nonostante il mancato accordo per il passaggio definitivo al Sassuolo ed ora il club di Caliendo, amico di Pantaleo Corvino, potrebbe avere un alleato proprio nella Fiorentina, disposta non solo ad acquistare il promettente portiere - per una cifra di circa 500 mila euro in due anni - ma a girare ai gialloblù anche qualche giovane viola in prestito. La trattativa potrebbe concretizzarsi oggi.