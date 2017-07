Oggi è il grande giorno. Atteso, sperato, preparato. Federico Bernardeschi inizia la sua avventura alla Juventus, in attesa dell'ufficialità. Visite mediche al J Medical per l'ex numero 10 della Fiorentina, stessa maglia che vestirà in bianconero. Dopo polemiche, trattative e dettagli da limare, il giocatore classe '94 lascia Firenze per Torino. Stefano Pioli era già preparato a questa partenza, l'ennesima di una epurazione naturale. Ma adesso, come si sostituisce Bernardeschi?



INTANTO C'È ZEKHNINI - Fino a qui, i viola hanno preparato la stagione facendo a meno del nuovo calciatore della Juventus. Il 4-2-3-1 istituito dal tecnico parmense ha visto protagonisti Federico Chiesa e Ianis Hagi sulla trequarti, settore che necessita di entrate per aumentare la qualità e il valore. Il romeno è stato uno dei migliori del ritiro di Moena, ma il suo ruolo quest'anno non sarà quello del titolare, almeno per adesso. In linea generale, Chiesa verrà schierato a sinistra, mentre a destra al momento gioca Rafik Zekhnini, già in rete durante le amichevoli precampionato. Il talento c'è, il fisico invece necessita di miglioramenti. Il futuro della Fiorentina passa anche da lui.



SI LAVORA PER POLITANO - Una trattativa caratterizzata da numerose frenate: Matteo Politano è sicuramente sul taccuino di Pantaleo Corvino, lo testimoniano i contatti tra il direttore generale viola e l'agente. Il giocatore apprezza la soluzione, resta da convincere il Sassuolo, fino a ora legato alla vicenda Berardi e intenzionato a incassare una cifra giudicata troppo alta dai gigliati. Politano sarebbe il sostituto naturale di Bernardeschi, almeno per posizione in campo. Dopo la chiusura della trattativa tra Juventus e Fiorentina per il calciatore di Carrara, anche quella per Politano potrebbe subire una svolta.



EYSSERIC E GLI ALTRI PROFILI - L'altro nome caldo per la trequarti viola è quello di Valentin Eysseric, ormai da due mesi e mezzo accostato alla società toscana. L'accordo è stato trovato, i documenti molto probabilmente sono già stati scambiati e il francese è atteso a Firenze in settimana, dopo che Corvino avrà concluso l'operazione Veretout. C'è poi la soluzione interna che porta a Riccardo Saponara, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio: probabile però che Eysseric e Saponara occuperanno la posizione centrale della trequarti. Ma Corvino ci ha abituati alle sorprese: altri profili non sono da escludere.



ENTUSIASMO SIMEONE - E poi si arriva al colpo in attacco: vicenda tatticamente slegata da quella relativa a Bernardeschi, ma non troppo per audience. In un momento dove i pezzi migliori se ne vanno, un grande acquisto sarebbe un'iniezione positiva per l'ambiente. Il primo della lista per la successione di Nikola Kalinic è Giovanni Simeone del Genoa: il prezzo è alto, si lavora. Il suo acquisto cancellerebbe in parte le accuse di mancata ambizione.