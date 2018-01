Dopo la scorsa estate, nella quale Khouma Babacar rifiutò tutte le offerte di trasferimento, le cose non dovrebbero cambiare nel mercato di gennaio. Il senegalese viene considerato il sostituto naturale di Giovanni Simeone e una pedina preziosa per Stefano Pioli, soprattutto a gara in corso. Ma se arrivasse una ricca offerta? No, assicurano dal club viola, il senegalese attraverso il proprio manager ha fatto sapere di voler arrivare a fine contratto, come riporta Il Corriere dello Sport. Allora, liberandosi a zero euro (nel giugno 2019), sarebbe lui a fare l’affare economico più rilevante. È un braccio di ferro che pare destinato a proseguire.