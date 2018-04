La Repubblica fa le carte del prossimo mercato della Fiorentina "Nessuno stravolgimento in vista tra squadra e società, bensì qualche ritocco mirato laddove necessario. Di seguito un estratto dell’articolo: “In corsa per l’Europa, la Fiorentina lavora pensando a organizzare il futuro. I soldi in cassa ci sono, quindi almeno stavolta nessuno parlerà del celebre buco di bilancio. […] Ci saranno dei ritocchi, delle partenze, degli aggiustamenti societari. Ma il tutto senza grandi scossoni, perchè questo finale di stagione va giustamente riconosciuto a chi ha saputo gestire una situazione drammatica riuscendo a trasformarla in carburante emotivo.



DIRIGENZA E PARTENTI - La nomenclatura della società, quindi, dovrebbe rimanere quasi intatta, su tutti Pantaleo Corvino: «Diego mi ha assicurato che andremo in pensione insieme», ha dichiarato felice come un bambino davanti a una plusvalenza di Nutella il super capo di casa Fiorentina.Rimarranno al loro posto Elena Turra, Gino Salica e Giancarlo Antognoni, gli artefici del riavvicinamento di Andrea Della Valle a Firenze, un dettaglio non da poco. Naturalmente sarà confermato Stefano Pioli, l’autore di un lavoro psicologico straordinario, mentre sicuramente partiranno Eysseric, Cristoforo, Gaspar e Olivera. Chiesa non si muoverà e la Fiorentina si farà forte dei vari “no” distribuiti in giro di fronte a offerte vere o costruite a tavolino”.