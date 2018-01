Due nuovi nomi per il mercato della Fiorentina. Pedro Rebocho del Guingamp, terzino sinistro classe ‘95, e Romain Saiss​ del Wolverhampton, stesso ruolo ma cinque anni in più, sono finiti sul taccuino di Corvino e Freitas. Per poterli sostituire - valutata anche la partenza di Olivera - serve un incastro di fondi: come scrive Il Corriere dello Sport, per Sanchez servono tra i 3,5 e i 4 milioni di euro che, sommati ai 2 già incassati per Hagi al Viitorul e ai 2,5 che arriveranno a giugno per il cartellino di Rebic, farebbero 7,5 milioni che permetterebbero di muoversi già in questa finestra. Dalle cessioni il tesoretto.