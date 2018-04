Il dottor Sven Goran e mister Eriksson: fenomenologia di un algido signore svedese, tranquillo allenatore a Firenze all’età di 40 anni, che un decennio più tardi alla Lazio si trasformò in insospettabile latin lover. Grande tecnico, capace di far giocare in modo divertente ed efficace, con qualche cantonata dovuta all’ integralismo tattico. Come per esempio nell’autunno del 1987 voler dare Baggio in prestito al Cesena, 'perché non rientra negli schemi, è troppo anarchico'. Lo racconta il Corriere Fiorentino.