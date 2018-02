"Anche Falcinelli ha fatto bene, potrebbero giocare insieme, sicuramente, ma si scende in campo in 11, e adesso va bene così - ha dichiarato Stefano Pioli dopo la gara contro il Bologna - Giocheremo a due quando crederò che saremo pronti per farlo e riusciremo ad essere preparati". Un'ipotesi, quindi, non scartata dal tecnico, che già con Khouma Babacar provò l'esperimento, affiancandolo a Giovanni Simeone, senza ottenere il risultato sperato contro la Sampdoria. Tra Diego Falcinelli e il senegalese c'è una differenza di caratteristiche che potrebbe però riaprire questo scenario.