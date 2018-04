Diego Falcinelli, la mossa a sorpresa di Stefano Pioli per provare a far male all’Udinese. A cambiare le carte in tavola, nonostante l’imprecisione davanti alla porta, il colpo di tacco ad innescare Federico Chiesa, steso da Giuseppe Pezzella in area di rigore. Una giocata illuminante che ha portato alla rete dagli undici metri di Jordan Veretout, per il vantaggio al 29′ della Fiorentina. Anche così si lascia il segno. Lo riporta ViolaNews.com.