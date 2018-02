L'edizione odierna de La Repubblica parla dell'attacco della Fiorentina: "Simeone ormai lo conosciamo bene. Ha la famosa garra e fa degli ottimi movimenti. E poi? Poi fa quello che forse nemmeno il Tanque Silva in giornata no. Maledizione. Sì, ok, il cholito ha ventidue anni e ha sicuramente dei margini di crescita. Tutti sapevano che la tecnica non era il suo forte, anche e soprattutto chi ha speso 18 milioni per portarlo a Firenze. Simeone però mette tutto quello che ha, e quindi c’è solo da volergli bene e sperare che Pioli trovi in lui un lampo che ci sorprenda tutti. Falcinelli è entrato, ma al posto del 'Cholito'. L’effetto? Una grande palla gol e un altro tiro (in curva) alla Tanque Silva, al quale ci sta che siano fischiate parecchio le orecchie. Insomma: le due punte solo in casi estremi, e questo forse lo si era già capito. Falcinelli, comunque, avrà modo di farci vedere davvero chi è.