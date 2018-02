Il giocatore della Fiorentina Diego Falcinelli ha parlato in conferenza stampa, presentandosi nella sua nuova squadra, in cui è arrivato in prestito dal Sassuolo per diciotto mesi con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro: "Il vero Falcinelli è quello che ha salvato il Crotone o quello di Sassuolo ? Sicuramente ho trovato delle difficoltà a Sassuolo in questi 6 mesi, pensavamo di poter fare un altro tipo di campionato, non ce l’abbiamo fatto. Il cambio di allenatore dopo Di Francesco ci è pesato molto, le idee nuove sono state lente da assorbire. Voglio giocarmi questa opportunità, sono molto orgoglioso si trovare una piazza così importante e gloriosa. Come sarà il rapporto con Simeone? Giocare insieme? Sicuramente mi sono espresso sempre meglio a due punte, quest'anno giocavo prima punta con una squadra più predisposta a difendere e ho fatto fatica. Il mio ruolo ideale è quello dell’ attaccante di movimento con un compagno vicino. Mi piace muovermi e cercare la palla, non mi piace stare ad aspettare in area".