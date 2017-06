E’ passata solo qualche ora dallo shock procurato dai Della Valle a tutti i tifosi della Fiorentina, con l'uscita di un comunicato nel corso del quale annunciavano che la società fosse in vendita. Semplice provocazione o reale intenzione di passare la mano dopo 15 anni? Questo il punto chiave che tutti si affannano a capire, anche se, questo va detto, il mal di pancia da parte dei proprietari non è un fatto dell’ultim’ora, ma nasce da lontano.



IPOTESI FIORENTINA - Diego Della Valle fa puntate sempre più rade allo stadio e in città, mentre Andrea Della Valle ha annunciato circa un mese fa il suo "passo indietro" dopo una stagione in cui non sono mancate polemiche e spunti di discussione in particolare con la Curva Fiesole che lo ha individuato come uno dei principali responsabili di un’annata che non è stata certo entusiasmante. Detto questo resta appunto da capire che cosa ne sarà della Fiorentina. E qui gli scenari che si aprono sono molteplici. C’è un canale rivolto ad investitori che è stato aperto direttamente dalla proprietà e che parte dalla cosiddetta Cittadella Viola, ovvero il grande progetto di riqualificazione di un’intera area della città di Firenze, che prevede la costruzione del nuovo stadio, di un centro commerciale, di strutture alberghiere, infrastrutture e altro ancora. Si parla anche di un advisor, la Goldman Sachs, che starebbe sondando il mercato per individuare compratori di tutto il pacchetto.



CLUB AGLI STRANIERI - C’è poi anche un altro canale parallelo più istituzionale. Nel suo giro per il mondo e in svariati incontri avuti con il mondo della finanza, il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, ha fatto presente a tutti che la Cittadella Viola è una grande possibilità per investire capitali (ed avere poi ritorno economico) in città. E’ chiaro che il discorso Cittadella va poi a legarsi inevitabilmente anche alla squadra di calcio. Inghilterra, USA, paesi arabi, Cina, non c’è preclusione verso nessuna direzione. Quello che di sicuro possiamo dire è che il prossimo proprietario, quando ci sarà qualcuno in grado di sostituire i Della Valle, non sarà fiorentino. Non ci sono imprenditori locali, benché ricchi, che possano andare incontro alle richieste della famiglia marchigiana e poi avere anche la forza di investire somme importanti per tenere in alto la squadra.