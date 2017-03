La sfida per Federico Bernardeschi è pronta ad infiammare il mercato estivo. Sul talento della Fiorentina c'è il forte interesse di Juventus e Inter, con i nerazzurri pronti ad anticipare i rivali per assicurarsi uno dei migliori numeri 10 della Serie A. La società viola, come confermato dal Corriere dello Sport, non è disposta però ad accettare offerte inferiori ai 50 milioni di euro per il giocatore.