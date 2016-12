Carlos Freitas, direttore dell'area tecnica della Fiorentina ha parlato a Mediaset Premium: "Siamo stati vicini a Paulo Sousa? Come sempre, come in tutte le fasi di questa stagione. Napoli? E' una squadra forte, che gioca la Champions League. Speriamo di fare una prova positiva come quella contro Juventus e Roma. Bernardeschi blindato? E' in una cassaforte".