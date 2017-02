Nel pre gara di Borussia-Fiorentina, il dirigente viola Carlos Freitas parla così a Sky: "Siamo consapevoli della responsabilità di questa gara, sarà difficile per noi ma anche per loro. Affrontiamo una squadra che ha iniziato la stagione europea in Champions, sono approdati in Europa League dove noi stiamo facendo un percorso interessante e vogliamo dare continuità a questo. Gara spartiacque? Noi siamo sotto esame dal primo giorno, questo è un esame importante ma come tutti gli altri. Ci interessa la serietà del lavoro e la coscienza del fatto che rappresentiamo Firenze e la Fiorentina. Vittoria porterebbe in Champions? E’ vero, ma manca ancora tanta strada e vanno superati tanti ostacoli difficili come quello di oggi. Speriamo di avere i mezzi per superarli. Kalinic rimane definitivamente? Più esplicito delle parole rilasciate dallo stesso Kalinic al Corriere della Sera non si può essere". (Kalinic affermò di aver preso la sua decisione definitiva sulla permanenza ndr).