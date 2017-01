Orgoglio e Cholito: così secondo i giornali in edicola oggi il Genoa ha strappato un prezioso punto in rimonta in casa della Fiorentina.

Nella pagina dedicata alla sfida del Franchi la Gazzetta dello Sport decide di mettere in evidenza le prestazioni dei rampolli in rete ieri: “Tra Fiorentina e Genoa show dei due figli d'arte”. “Chiesa e Simeone protagonisti: gol e traversa del viola, doppietta decisiva del genoano. Sousa avanti 2-0 ne 3-2, ma sempre rimontato”. A fondo pagina approfondimento dedicato ai due goleador di giornata: “Cholito già in doppia cifra, Federico cresce sempre di più”.

Il Secolo XIX apre con “Gli artigli sul pareggio”. Titolo spiegato così: “Il Grifone è vivo: rischia un altro crollo, ma rimonta due volte la Fiorentina. Doppietta di Simeone e gol di Hiljemark all'esordio. Espulso Bernardeschi”. Quindi il Secolo fa il punto sul mercato prima dando spazio alle parole di Juric: “Infortuni e mercato così, è stato un mese infernale”, poi parlando delle trattative in essere: “Palladino arriva, Ocampos parte. E per Hernanes tentativo last minute”.

Decisamente più mistica l'apertura dell'edizione genovese di Repubblica: “Genoa, miracolo a Firenze. Juric replica duro a Preziosi: è stato un mese infernale”.