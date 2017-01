LA RICHIESTA - Ad inizio dicembre il direttore sportivo Pantaleo Corvino aveva presentato una proposta di rinnovo al ribasso al giocatore con un prolungamento di solo un anno sull'attuale scadenza. Rodriguez percepisce attualmente 2,4 milioni all'anno e non ha intenzione di abbassarsi lo stipendio per rimanere a Firenze. Da allora nessun ulteriore contatto.

Non accenna a placarsi il casoalla. Il difensore centrale e capitano della formazione allenata da Paulo Sousa è alle prese con un complicatissimo rinnovo di contratto che sta animando le voci di mercato attorno a lui.Secondo quanto riportato da La Nazione, dietro alle frenate sul rinnovo dic'èIl club nerazzurro è infatti pronto ad affondare il colpo per portarlo a Milano a fine stagione, ma soltanto a parametro zero. Un'ipotesi che il centrale argentino sta prendendo in considerazione, aspettando un'offerta al rialzo della Fiorentina.