Domani a Verona contro il Chievo di Rolando Maran, il difensore e capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez festeggerà la sua presenza numero 190 in maglia viola, avvicinandosi a grandi passi a quota 200. Al momento l’argentino è “fermo” a 189 partite giocate con la sua maglia numero 2, impreziositi da ben 24 reti (tante per un difensore!) così suddivise: 147 presenze e 21 reti in campionato, 30 gare e 3 gol in Europa League e 12 presenze in Coppa Italia. Non solo, con le sue 189 partite giocate in viola, che domani diventeranno 190, Gonzalo Rodriguez è anche 7° nella classifica dei giocatori più “fedeli” della Fiorentina targata Della Valle. Davanti a lui ci sono solamente Manuel Pasqual (356 presenze), Riccardo Montolivo (258), Alessandro Gamberini (224), Marco Donadel (219), Sebastien Frey (218) e l’amico spagnolo Borja Valero (191).



Un traguardo, quello dei 190 gettoni in viola, che non può passare inosservato. E questo nonostante il suo rapporto con la Fiorentina stia per arrivare al capolinea, con l’ultima fermata prenotata per il 30 giugno prossimo, quando il suo contratto arriverà a scadenza. Del resto, le parole del suo agente non hanno lasciato spazio ad interpretazioni («In questi mesi non ho ricevuto nessuna telefonata da parte della Fiorentina – ha detto José Raul Iglesias a La Nazione – e questo mi fa pensare che ormai al club non interessi più rinnovare il contratto al giocatore»). E probabilmente neanche a ripensamenti. Anche se ne calcio tutto può succedere, l’addio di Gonzalo Rodriguez a Firenze a fine stagione è sempre più probabile. Ma c’è modo e tempo per togliersi altre soddisfazioni in viola. Per esempio provare a raggiungere o superare il suo predecessore e connazionale Daniel Passarella in fatto di gol segnati in serie A con la maglia della Fiorentina. Il “Caudillo”(questo era il soprannome di Passarella), tra il 1982 e il 1986, segnò ben 26 reti in campionato in 109 partite giocate con la casacca viola. A Gonzalo, per raggiungerlo, gliene mancano 5. Magari potrebbe iniziare la scalata alla vetta dei difensori-bomber proprio da Verona.