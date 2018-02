Il Presidente del Viitorul Costanza Georghe Hagi, nonché padre di Ianis, che nella sessione di mercato appena conclusa ha lasciato la Fiorentina per far ritorno nella società romena, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il trattamento in viola del figlio: "Non sono arrabbiato con la Fiorentina, ma sono amareggiato per quello che è successo. Quando mio figlio si è trasferito mi hanno invitato a Firenze e abbiamo parlato faccia a faccia, allo stesso tavolo: le prospettive erano altre. In concreto, poi, non hanno offerto alcuna possibilità a Ianis. Niente. Con la Fiorentina mio figlio aveva esordito in Serie A il 23 ottobre del 2016. Un anno dopo la Fiorentina vinceva 3 a 0 contro il Verona, ma Ianis è rimasto in panchina. In quel momento ho capito che c’era qualcosa che non andava. In estate tutti mi dicevano che era uno dei migliori, in campo e fuori. Come puoi chiedere di più a un calciatore che non ha giocato praticamente mai? Pioli dice che Ianis ha fretta? Quando è andato a Firenze aveva all’attivo piu di 30 partite in prima divisione romena, era uno dei primi 100 giovani al mondo. Si parlava sempre del suo fisico, del fatto che non fosse pronto. Ma con lui in campo il Viitorul giocava alla grande, con il record di reti segnate. Allora, se non aveva fisico, vuol dire che giocava con il cervello…".