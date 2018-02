Gheorghe Hagi, presidente e allenatore del Viitorul Constanta, ha parlato ai microfoni di Monitorulvn.ru di suo figlio Ianis, tornato in Romania dopo l'esperienza alla Fiorentina: "È un grande talento, ha la mentalità giusta per fare il giocatore. In campo lui è diverso da me. È un un ragazzo forte e con molte ambizioni, è consapevole che dovrà fare sacrifici per arrivare in una grande società. So che un giorno potrebbe vincere il Pallone d’Oro".